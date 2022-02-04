Правительство Испании на следующей неделе планирует отменить обязательное ношение масок на улице, которое возобновилось в стране в конце 2021 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве пишет Cadena SER.

По данным издания, Совет министров одобрит решение на заседании, во вторник, 8 февраля, а вступить в силу оно может уже на следующий день - с 9 февраля.

В частности, за отмену масок активно выступают такие автономные сообщества, как Мадрид, Каталония, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон и Галисия. Местные власти считают данное требование бессмысленным.

Ранее "Страна" писала, что с конца января большинство карантинных ограничений отменила Британия, а с 1 февраля в Дании. На следующий день примеру стран последовала и Норвегия.

Кроме того, мы писали, что Финляндия отменит в течение февраля все коронавирусные ограничения. Вчера также президент РФ заявил, что в России планируют ослабить карантинные ограничения.

Тем временем, в Украине зафиксировали второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям коронавируса. Впервые выявлено больше 40 тысяч заражений за сутки.