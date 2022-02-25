В Харькове люди собрались в метро, чтобы переждать обстрелы. По всей видимости, многие семьи проведут здесь ближайшую ночь. Об этом свидетельствуют кадры, которые публикует "Cуспільне".

Украинцы укладываются прямо на пол и готовятся отдыхать рядом друг с другом. На фото видно, что многие взяли с собой легкие стулья, одеяла и воду.

Похожие кадры сделали и в Киеве, где жители собираются ночевать на полу в метро целыми семьями.

Помимо фото есть и видео из харьковской подземки. Людей действительно много.

Дело в том, что Харьков, который находится на границе с Россией, раньше всех услышал начало так называемой "военной операции" в Украине, которую объявил Путин. Горожане проснулись от звуков ракетных обстрелов.

Канонада была слышна и вечером. Власти призвали жителей города прятаться в метро.

Напомним, в Печенегах под Харьковом подорвали дамбу на Северском Донце, жителей эвакуируют.