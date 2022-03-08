Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего мэра Кропивницкого Андрея Райковича председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Напомним, Райкович был избран мэром Кропивницкого в 2015-м и в 2020-м.

Также Зеленский еще одним указом он уволил Марию Черную с должности председателя Кировоградской ОГА.

Ранее мы писали, что Зеленский назначил главу Киевской военной администрации.

Также сообщали, что Зеленский назначил Юрия Лебедя полноценным командующим Нацгвардией.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

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Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.