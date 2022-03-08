Зеленский назначил экс-мэра Кропивницкого Райковича главой Кировоградской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего мэра Кропивницкого Андрея Райковича председателем Кировоградской областной государственной администрации.
Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
Напомним, Райкович был избран мэром Кропивницкого в 2015-м и в 2020-м.
Также Зеленский еще одним указом он уволил Марию Черную с должности председателя Кировоградской ОГА.
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