В Украине провели пресс-конференцию с пленными разведчиками российской армии. По их словам, они сами сдались в плен в результате истощения после нескольких дней, проведенных в холоде на болотах и без еды.

"В плену мы впервые за долгое время нормально поели и поспали в тепле", - рассказал один из пленных.

По словам российских разведчиков, они сами захотели публично выступить на пресс-конференции, чтобы извиниться перед украинским народом за вторжение в мирную страну. Как заявил один из пленных, он понимает, что их извинения - это ничто по сравнению с масштабом бед, причиненных российской армией Украине.

Пленные обратились к руководству РФ с призывом остановить войну. Разведчики заявили, что были введены своим руководством в заблуждение, а если вернутся домой, то будут выступать против существующего сейчас в России режима.

Также они добавили, что с ними нормально обращаются во время нахождения в плену.

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