Российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил о существовании некого "плана Беннета" (на основе предложений израильского премьера Беннета) по прекращению войны в Украине.

Об этом Пионтковский написал в своей колонке для украинского сайта "Новое время".

Согласно этому плану, Москва отказывается от оккупации всей Украины (но при этом сохраняет за собой Донецкую, Луганскую область и Крым), а Украина отказывается от вступления в НАТО, заявляет о своем нейтралитете

Пионтковский отмечает, что Украина сейчас поставлена перед очень тяжелым выбором - с одной стороны, Россия шантажирует возобновлением активных боевых действий, с другой - Запад "буквально демонстрирует свою беспомощность и неготовность защищать Украину хоть минимально".

Пионтковский пишет, что план Беннета крайне неприятен для Украины, но он показывает, что, столкнувшись с сопротивлением, Путин вынужден отказаться от своих максимальных целей. Оккупации не будет, а Украина сохранит существующие грани и власть.

Если такой договор подпишут, демилитаризация будет касаться только Донбасса, а слово денацификация уже не будет упоминаться.

"И в этих условиях Украина стоит перед очень тяжелым выбором - или пойти на этот тяжелый для нее план Беннета, но все-таки спасающий украинское государство, или продолжать борьбу, оставшись без поддержки с воздуха", - пишет он.

Пионтковский написал эту колонку ещё накануне встречи Лаврова и Кулебы, полагая, что как раз этот план и будет обсуждаться на встрече.

По итогам встречи, как известно, на сей счёт никаких договорённостей достигнуто не было. Правда, Лавров сказал, что украинская сторона взяла на изучение "предельно-конкретные" предложения России.

К слову, официально о существовании "плана Беннета" ни украинская, ни российская, ни израильская сторона не заявляла.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин позвонил премьеру Израиля Беннету и пригласил его в Петербург. Отметим, что премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит.

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