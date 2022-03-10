Один из крупнейших российских олигархов, владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин высказался против национализации имущества иностранных фирм, которые решили покинуть Россию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - говорит Потанин.

Он предложил дать время на то, чтоб схлынули эмоции, а пока ввести на этих предприятиях внешнее управление.

"Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в России хотят национализировать десятки иностранных компаний, которые ушли из страны.

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