"Это вернет нас на сто лет назад". Один из олигархов России против национализации имущества иностранцев
Один из крупнейших российских олигархов, владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин высказался против национализации имущества иностранных фирм, которые решили покинуть Россию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - говорит Потанин.
Он предложил дать время на то, чтоб схлынули эмоции, а пока ввести на этих предприятиях внешнее управление.
"Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил он.
Ранее "Страна" сообщала, что в России хотят национализировать десятки иностранных компаний, которые ушли из страны.
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