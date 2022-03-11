В Вашингтоне считают, что КНДР недавно провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время последних ракетных пусков - в конце февраля и начале марта.

Об этом рассказал представитель администрации США высокого ранга во время брифинга в четверг, 11 марта.

"После тщательного анализа правительство США пришло к выводу, что в двух испытаниях КНДР ... была задействована относительно новая система МБР, которую разрабатывает КНДР. Эта система была впервые представлена во время парада Трудовой партии Кореи 10 октября 2020 года", - заявил чиновник.

Такие действия он назвал серьезной эскалацией со стороны КНДР. Но, в отличие от трех испытаний КНДР межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году, ни один из нынешних пусков не демонстрировал дальность или возможности МБР.

Чиновник заявил, что США осуждают ракетные испытания Северной Кореи.

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