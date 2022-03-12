Сотрудник Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что граждане США, отправляющиеся в Украину, в том числе для участия в боевых действиях, подвергают себя смертельной опасности.

Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу, 11 марта.

Помимо этого, он напомнил, что ранее власти США рекомендовали американцам не совершать поездки в Украину.

"Граждане США, которые едут в Украину, особенно в целях участия в боевых действиях, подвергаются значительному риску, в том числе реальной угрозе попадания в плен или гибели", - говорит Нед Прайс.

Он также добавил, что администрация США не знает, сколько американцев могли уже отправиться в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что около 40 тысяч иностранных бойцов приехали воевать добровольцами в Украину. Из них более 500 канадцев, которым позволили сформировать собственное подразделение.

Также напомним, что около сотни граждан США прошли отбор и приедут воевать в Украину. Среди желающих - ветераны Афганистана и Ирака.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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