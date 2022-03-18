Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после заявлений главы российской делегации Владимира Мединского о российско-украинских переговорах, сказал, что позиции Украины остаются неизменными.

"Статус по переговорам. Заявления российской стороны – это их запросы. Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - заявил Подоляк.

Отметим, что "жесткие гарантии безопасности" - это вопрос связанный с нейтральный статусом Украины и отказом от вступления в НАТО.

Напомним, именно по этому вопросу, как заявлял Мединский, стороны продвинулись дальше всего в поиске компромисса.

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