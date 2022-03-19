При выезде из Мариуполя российские войска и "ДНР" заставляют мужчин раздеваться до пояса - осматривают на предмет татуировок. Ищут украинских военных (особенно из "Азова"), которые могут пытаться выбраться из окружения, переодевшись в гражданскую одежду.

Об этом сообщают соответствующие фото.

Напомним, что за четверг, 18 марта, из Мариуполя выехали около пяти тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД высказались против разрешения на выезд из Украины мужчин.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.