На выезде из Мариуполя военные заставляют мужчин раздеваться до пояса в поисках татуировок. Фото
При выезде из Мариуполя российские войска и "ДНР" заставляют мужчин раздеваться до пояса - осматривают на предмет татуировок. Ищут украинских военных (особенно из "Азова"), которые могут пытаться выбраться из окружения, переодевшись в гражданскую одежду.
Об этом сообщают соответствующие фото.
Напомним, что за четверг, 18 марта, из Мариуполя выехали около пяти тысяч человек.
Ранее "Страна" сообщала, что в МВД высказались против разрешения на выезд из Украины мужчин.
Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.
Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.
"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.
Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.