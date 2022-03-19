При выезде из Мариуполя мужчин внимательно осматривают на предмет татуировок

При выезде из Мариуполя российские войска и "ДНР" заставляют мужчин раздеваться до пояса - осматривают на предмет татуировок. Ищут украинских военных (особенно из "Азова"), которые могут пытаться выбраться из окружения, переодевшись в гражданскую одежду.

Об этом сообщают соответствующие фото.

На выезде из Мариуполя мужчин раздевают до пояса

На выезде из Мариуполя ищут переодетых украинских военных

Напомним, что за четверг, 18 марта, из Мариуполя выехали около пяти тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД высказались против разрешения на выезд из Украины мужчин.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ. 

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