В Сети опубликованы фото уничтоженных ракетными ударами российских войск продовольственных складов под Киевом.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, что 29 марта войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Броварском районе Киевской области, в результате возник пожар. На складах хранились продукты, бытовая химия и другие товары. В результате возник пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Ранее мы подробно писали, как в Украине обстоят дела с запасами еды и что будет с ценами.

Также "Страна" сообщала, что Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты почти уничтожили военную промышленность Украины.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.