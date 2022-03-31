Появились фото уничтоженных ракетными ударами продовольственных складов под Киевом
В Сети опубликованы фото уничтоженных ракетными ударами российских войск продовольственных складов под Киевом.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Напомним, что 29 марта войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Броварском районе Киевской области, в результате возник пожар. На складах хранились продукты, бытовая химия и другие товары. В результате возник пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.
Ранее мы подробно писали, как в Украине обстоят дела с запасами еды и что будет с ценами.
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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
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