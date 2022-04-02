Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев в регионах, где не идут военные действия, выходить на работу. Таким образом граждане смогут поддержать экономику Украины.

Об этом Арестович заявил на вечернем брифинге 2 апреля.

Он предложил девиз: "Выйди на работу, помоги фронту, помоги Украине".

"Призываем всех возвращаться к нормальной жизни, или близкой к нормальной - там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины. Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни", - заявил Арестович.

Ранее мы публиковали исследование, согласно которому война замедлила или остановила работу 86% украинских компаний.

Также мы рассказывали, как украинцы теряют работу за границей из-за запрета на выезд за рубеж во время войны.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.