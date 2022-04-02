Российская армия совершила две атаки на востоке Украины. При это противник понес серьезные потери

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на своей официальной странице в Facebook.



Согласно данным группировки, в районе ее действия потери врага составили:

личного состава - до 80 человек;

танков - 3;

боевых машин пехоты (БМП) - 2;

артиллерийских систем, минометов - 1;

артиллерийских тягачей (АТ) - 3.

Напомним 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщил, что части ВС РФ, которые базировались в зоне отчуждения, заражены радиацией. А в непризнанной молдавской республике Приднестровье противник пытается вербовать местных жителей для войны с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.