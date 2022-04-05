В МИД РФ заявили, что сейчас преждевременно говорить о новой встрече глав внешнеполитических ведомств России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Это может произойти после согласования текста соглашения в формате видеопереговоров.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии "Интерфаксу".

"Пока в настоящее время идут интенсивные переговоры в видеорежиме с украинской стороной. До тех пор, пока не будет согласован текст итогового документа, говорить о какой-либо официальной встрече преждевременно", - сказал Руденко.

Напомним, что последняя встреча Кулебы и Лаврова состоялась в Анталье 10 марта. Тогда они говорили более полутора часов, но не смогли договориться о прекращении огня.

Тем временем Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с РФ даже после зверств россиян в Буче. И допустил, что их встречи с Путиным вообще не будет.

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