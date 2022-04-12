Известная американская певица Бритни Спирс, которая в прошлом году освободилась от опеки отца, сообщила, что ждет ребенка от Сэма Асгари. С ним она обручилась в сентябре прошлого года.

"Я сбросила столько лишних килограммов для путешествия на остров Мауи, но набрала вес снова. Думала, Боже, что с моим желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, глупышка! Сделала тест и узнала, что у меня действительно будет ребенок", - написала Бритни в своем Instagram.

У 40-летней певицы есть два сына от прошлого брака. Для ее возлюбленного этот ребенок станет первым.

Напомним, после выхода из-под опеки отца Бритни Спирс порадовала фанатов обнаженными фото.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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