Развитие наступления России на Донбассе может пойти по трем сценариям: большое окружение, дробление фронта или малое окружение.

Об этом пишет российская "Медуза".

В издании уточняют, что опубликованные карты приблизительны и у них нет достоверной информации о планах РФ.

"Большое окружение". РФ наносит встречные удары с севера (с плацдарма южнее Изюма) через Барвенково и с юга (из района Великой Новоселки и Гуляйполя) — чтобы окружить всю украинскую группировку на Донбассе.

"Дробление фронта". Несколько последовательных операций меньшего масштаба с целью дезорганизовать оборону и истощить силы украинской армии.

"Малое окружение". Попытка прорвать фронт ударами навстречу с плацдарма южнее Изюма (через Славянск и Краматорск) и из района Донецка.

У всех вариантов, пишет "Медуза", есть свои "за" и "против". На стороне российской армии степной рельеф местности. Также очевидно, что каждая последующая задача менее масштабна, чем предыдущая и требует меньших затрат сил.

С этими силами у России могут быть проблемы - по крайней мере в первом варианте "большого окружения", которое, как считают журналисты, невозможно замкнуть силами 80-90 тысячной группировки РФ.

Ранее в Минобороны РФ назвали цели "второй фазы наступления": захват Донбасса и всего юга Украины.

При этом число батальонно-тактических групп РФ на Донбассе выросло на четверть.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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