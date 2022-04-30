В центре Петербурга пьяная компания разгромила инсталляцию ZaMeSTIM. Видео
В центре Петербурга напали на инсталляцию ZaMeSTIM. Ее установили в пику брендам, покинувшим Россию после вторжения в Украину.
Видео распространили российские Telegram-каналы.
Полиция Петербурга задержала четырех человек - двух безработных молодых людей 29 лет и 21 года, а также двух 22-летних девушек.
В момент инцидента все были пьяны. На них составлены административные протоколы.
Инсталляция ZaMeSTIM появилась в Петербурге 27 апреля. Она собрана из первых букв брендов, покинувших Россию или приостановивших работу. Ее установили напротив Казанского собора, на Малой Конюшенной улице.
Ранее мы писали, что Ericsson приостанавливает бизнес в России. На продукции компании работают сотовые операторы и провайдеры в РФ.
Кроме того, производитель пива Heineken окончательно покидает Россию, объяснив это "ничем не спровоцированным и совершенно не обоснованным" нападением РФ на Украину.
Также сообщалось, что в России могут национализировать иностранные предприятия, которые объявили об уходе из страны.
Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.
"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.
Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск
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