В Киеве жителям части Оболонского района отключат горячую воду до конца мая. В частности, горячей воды не будет у потребителей жилого массива Минский, в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, Полярной, Вышгородской, Макеевской, Автозаводской. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской РГА.

Согласно графику испытаний тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" на 2022 год, в период с 10 по 28 мая 2022 года будет прекращено горячее водоснабжение у части города. Гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону (определяется правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378).

Тепловые сети испытывают, чтобы своевременно обнаружить "слабые" места и снизить уровень аварийности в холодное время года.

Испытания проводятся поэтапно в каждой зоне теплоисточников (котельных, станций теплоснабжения, ТЭЦ). В настоящее время горячее водоснабжение в дома по указанным адресам временно прекращается.

Как писала "Страна", правительство хочет ввести мораторий на повышение тарифов во время военного положения и спустя полгода.

Тем временем жителям Николаева придется платить за воду, несмотря на ее отсутствие в городе. Напомним, причиной отключения воды в Николаеве стало повреждение в результате российских обстрелов водогона "Днепр – Николаев", который проходит через Херсонскую область, частично оккупированную Россией. И только 9 мая в кранах жителей Николаева начала появляться вода, но она техническая, пить ее нельзя.

В то же время, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.