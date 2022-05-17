Замглавы Офиса президента Игорь Жовква рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Жовква сообщил в ходе телемарафона.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", - заявил замглавы Офиса президента.

Чиновник уточнил, что Россия, судя по всему, надеется на "победу на фронте".

О том, какие могут быть планы у Москвы в ходе "спецоперации", "Страна" рассказывала в отдельном материале.

Ранее также сообщалось, что в Кремле ответили Зеленскому на предложение встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не отказывается от встречи президентов, но "провести ее без подготовки невозможно".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.