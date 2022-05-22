В Украине арестовали первого назначенного Россией "мэра". Нацполиция арестовала Александра Харченко, назначенного российскими военными во время оккупации "руководителем" поселка Дымер Киевской области.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журналистов издания, сразу после вхождения русских в город Харченко добровольно предложил свои услуги и возглавил созданную ими администрацию. Он предложил возобновить работу основных местных служб и добиться, чтобы жители Дымера начали хорошо относиться к российским войскам.

Доказательством в суде может быть видео, которое обнародовали 28 марта в Минобороны России. На нем военные раздавали еду местным жителям, а Харченко рядом просил не бояться россиян.

По данным издания, Александр Харченко – 39-летний бизнесмен. СБУ также подозревает его в том, что он передал оккупантам информацию о ветеранах войны на Донбассе и членах ТРО.

В начале мая оккупанты покинули Дымер. Харченко при этом остался в деревне. По данным WSJ, он едва выжил после обстрела машины украинскими войсками.

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