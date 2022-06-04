Швейцария одобрила поставку деталей для военной техники Украине
Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине.
Об этом сообщается на сайта Федерального совета Швейцарии.
Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии".
В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором - систем ПВО. Отмечается, что такого рода деятельность не противоречит принципам нейтралитета Швейцарии.
Ранее правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетехники швейцарского производства в Украину. Кроме того, страна ветировала реэкспорт из Германии своих боеприпасов в Украину.
Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.
Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".
Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".
В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.