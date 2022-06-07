Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он очень счастлив из-за того, что глава британского правительства Борис Джонсон удержался на должности после голосования в парламенте по вотуму доверия к нему.

Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, когда ему задали вопрос о том, как он относится к тому, что Джонсон остается у власти.

Зеленский ответил, что политическое спасение Джонсона - это "прекрасная новость" и он "очень счастлив".

"Борис Джонсон - настоящий друг Украины. Я считаю его нашим союзником, а Великобританию - большим союзником", - цитирует Зеленского издание The Guardian.

Как писала "Страна", 40% соратников Джонсона не поддержали его на посту премьера.

Напомним, премьер-министр Джонсон попал в немилость из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года. Сам скандал всплыл только в конце мая.

Тогда Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.