Утром под обстрел попал Славянск
В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск. Под удар попал гаражный кооператив и садовое сообщество, там возник пожар.
Об этом сообщил мэр Вадим Лях в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Мэр напомнил, что из Славянска продолжают эвакуировать людей. В частности, набирают группу для отправки в Ровненскую область с последующим расселением.
Напомним, 27 июня Славянск остался без воды. Также в этот день из-за вражеских обстрелов погибли мирные жители.
Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, армия России проводит перегруппировку сил у Славянска.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
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