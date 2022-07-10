Партия ЛДПР предложила переименовать должность главы государства в России.

Президента нужно переименовать в "правителя", считают представители политсилы, которую основал покойный Владимир Жириновский.

По их мнению, слово "президент" - западного происхождения, и нельзя допустить, чтобы оно укоренилось в русском языке.

В Кремле уже отреагировали на эту инициативу, заявив, что никакой позиции по данному вопросу пока не сформировали.

Напомним, что 6 апреля стало известно о смерти Владимира Жириновского.

Также мы сообщали подробности смерти Владимира Жириновского. Его пытались реанимировать в течение получаса, делали непрямой массаж сердца и кололи адреналин.

"Страна" подробно рассказывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский, который предсказал войну с Украиной.

Ранее мы писали, что бывший зампред Госдумы РФ и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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