Президент Украины Владимир Зеленский не читал интервью министра обороны Алексея Резникова, где тот сообщил о приказе главы государства отвоевать юг Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая состоялась в Киеве в понедельник, 11 июля.

По его словам, задача деоккупации территорий стоит перед всеми ВСУ, но делиться конкретными планами президент не будет.

Также о команде президента Владимира Зеленского освобождать юг Украины заявил и глава Николаевской области Виталий Ким.

Напомним, жителей Херсонской области призывают срочно выезжать с оккупированной территории или позаботиться об укрытии.

Ранее мы писали, что советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне.

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