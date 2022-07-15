Мэр Белгород-Днестровского и председатель райсовета, недавно подравшиеся на заседании, отказались писать заявления на увольнение.

Об этом в своем обращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, который сегодня ездил в Белгород-Днестровский "решать" ситуацию.

По его словам, после отказа о написании заявлений обоими руководителями займутся ГБР и фискальные органы.

Марченко также сообщил о ракетном ударе по области тремя ракетами (одна сбита). Пострадавших нет.

Также глава Одесской ОВА подтвердил гибель от мины мужчины, который решил искупаться в море.

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