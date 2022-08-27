В оккупированной Михайловке Запорожской области нашли повешенным Андрея Рыжкова, которого РФ назначила "руководителем полиции" района.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации, передает "Укринформ".

"Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке", - сообщили в администрации.

Рыжков в прошлом служил пограничником. По данным "Украинформа", после ухода в отставку он основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". А с началом оккупации сам обратился к россиянам и предложил себя в качестве начальника полиции.

Напомним, несколько дней назад в автомобиле был взорван руководитель оккупированной Михайловки.

Также недавно в соседнем оккупированном Бердянске в результате подрыва машины погиб "замначальника ГАИ".

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