Появились видео и фото встречи президента Польши Анджея Дуды во Львове. Его окружила огромная толпа, которая устроила овации и скандировала "Дякуємо".

Дуда сегодня участвовал в саммите президентов Украины, Польши и Литвы в галицкой столице.

Как сообщалось, Зеленский, Дуда и Науседа подписали во Львове декларацию президентов Люблинского треугольника.

А Дуда объявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Зеленский же провел во Львове совещание о ситуации на границе с Беларусью. На нем обсудили обеспечение охраны госграницы и актуальную ситуацию безопасности в северо-западных областях Украины. Также президент Украины и Ермак вместе с мэром Львова Андреем Садовым и губернатором Максимом Козицким почтили память погибших военных.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.