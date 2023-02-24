Зеленский ответил генералу США, который сомневается в возможности Украины полностью освободить территорию
Владимир Зеленский ответил на заявление начальника Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что Украина не сможет полностью освободить территории от российских войск.
Соответствующее заявление Зеленский сделал на пресс-конференции 24 февраля.
Украинский президент заявил, что что ситуация на поле боя зависит от размера поддержки, которую оказывает Запад, а ее ускорение зависит, в том числе, и от самого Милли.
Ранее член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украине потребуется до 700 танков для полного освобождения.
Джо Байден на пресс-конференции в Киеве заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине даже более 700 танков, а также тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов.
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.