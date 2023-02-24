Владимир Зеленский ответил на заявление начальника Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что Украина не сможет полностью освободить территории от российских войск.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на пресс-конференции 24 февраля.

Украинский президент заявил, что что ситуация на поле боя зависит от размера поддержки, которую оказывает Запад, а ее ускорение зависит, в том числе, и от самого Милли.

Ранее член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украине потребуется до 700 танков для полного освобождения.

Джо Байден на пресс-конференции в Киеве заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине даже более 700 танков, а также тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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