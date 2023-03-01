В Украине уже 18 дней отсутствует дефицит мощности в энергосистеме и пока не прогнозируется. Сегодняшнее потребление полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Удалось восстановить работу еще одной электростанции, ГЭС активно работают, сезонно растет генерация из возобновляемых источников энергии.

Ни одна область не получила лимитов потребления, сообщает Укрэнерго. В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

Сложная ситуация с электричеством наблюдается в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях.

Отметим, вчера Владимир Зеленский сообщил, что в последний день зимы в Украине нигде не отключали электричество.

Хотя вчера вечером в Херсоне местами начал пропать свет после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.