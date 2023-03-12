Сегодня утром, 12 марта, в Харькове остановили движение метрополитена. По предварительным данным, причиной этого стали проблемы со светом.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Спикер метрополитена Алексей Битнер в комментарии "Суспільному" сообщил, что подземка остановилась из-за ситуации со светом в Харькове.

Напомним, 9 марта россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом.

Сообщалось, что в Харькове вчера ночью подключили к электроэнергии 100% абонентов. При этом продолжались работы по возобновлению движения городского электротранспорта.

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