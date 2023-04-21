В Михайловском соборе идет прощание с экс-нардепом Олегом Барной, который погиб на фронте.

На церемонии присутствует экс-президент Петр Порошенко с супругой и депутаты фракции "Европейская солидарность".

После отпевания в Михайловской соборе прощание с Барной продолжится на Майдане.

Олег Барна служил в штурмовой роте. Он погиб 17 апреля в бою под Угледаром.

Отметим, что 17 апреля россияне сообщали о попытке украинского контрнаступления под Угледаром. А 18-го стало известно о гибели Барны.

Напомним, 31 марта под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.