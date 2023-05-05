В пятницу, 5 мая, официальные аккаунты президента Украины Владимира Зеленского опубликовали видео, судя по которому он вернулся в Киев.

Соответствующие кадры обнародованы в телеграм-канале президента.

На видео показана встреча Владимира Зеленского (в Офисе президента в Киеве) и министра иностранных дел Бахрейна Рашида Аз-Заяна, который приехал с визитом в Украину.

Президент под видео написал, что пригласил "Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем саммите мира".

Напомним, 3 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Он встретился там со своим финским коллегой, который, как сообщалось, заявил, что его страна не может передать Украине истребители Hornet, так как они самой ей нужны.

В тот же день сразу после визита в Финляндию президент Украины вылетел в Нидерланды. Он там выступил с речью.

Также сообщалось, что Зеленский в Нидерландах надел очки, в которых подписывал документы в Гааге. На вопрос журналиста, использует ли президент линзы для коррекции зрения, тот ответил отрицательно. "Я читаю в очках. Теперь так", - признался Владимир Зеленский.

Тем временем Елена Зеленская находится в Лондоне с визитом. Она посетила Даунинг-стрит, встретилась с премьер-министр Риши Сунаком и его супругой. На выходных первая Леди Украины посетит коронацию Карла III.