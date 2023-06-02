Анализируем итоги 464-го дня войны в Украине.

Обстрелы и ракетная проблема

Сегодня ночью Киев подвергся новой массированной воздушной атаке. Она была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

Сперва заявлялось, что в Киеве пострадавших и разрушений не было. Затем сообщили о пострадавших в области, а также повреждении энергосистемы, из-за чего отключались линии электропередач.

Воздушные силы Украины сообщили, что сбили все летевшие на столицу цели: 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон. Минобороны РФ заявило позже, что "нанесен удар по средствам ПВО", и "все назначенные объекты поражены". В российских телеграмм-каналах публикуется видео вспышек у земли на неустановленной географически местности, откуда до того шла работа ПВО, и утверждается, что это Киев. Но достоверность этих видео и их отношение к атаке этой ночью не подтверждена.

Украина также не подтверждает поражение каких-либо военных целей во время удара.

Тем не менее, после очередной атаки на Ставке у Зеленского сегодня отдельно рассмотрели состояние ПВО и пути ее усовершенствования. Также был заслушан доклад разведки по странам, помогающим РФ наращивать производство ракет и дронов.

По этой теме также сегодня президент высказался отдельно. "Можно, конечно, думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет (для систем ПВО - Ред.) и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они обходили и производили больше "Х" или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит", - сказал Зеленский, возмущаясь тому, что Россия продолжает завозить комплектующие для своих вооружений.

Возвращаясь к итогам ракет них атак, которые идут практически ежедневно.

Власти Украины уже несколько дней не комментируют и не опровергают официальных заявлений Москвы о "поражении здания ГУР" и "потоплении" десантного корабля "Юрий Олефиренко" в Одесском порту.

Отдельный вопрос - какая цель массированных российских ударов.

В РФ утверждают, что таким образом поражаются средства ПВО, командные пункты, склады боеприпасов и орудия, а также места расположения личного состава ВСУ. Украина это опровергает, заявляя, что ПВО сбивает все или почти все. Поэтому в Киеве в ходу другие версии. Во-первых, стремление истощить запасы боеприпасов для систем ПВО. Во-вторых, заставить ВСУ держать современные западные системы ПВО в Киеве и не допускать, чтоб они перебрасывались на линию фронта, создавая угрозу российской авиации, которая наносит удары управляемыми бомбами по украинским позициям. Третья цель ударов, которую часто называют в Украине, деморализация столичного населения, которое уже много дней не может нормально спать из-за воздушной тревоги. А гибель людей прошлой ночью из-за закрытого бомбоубежища, спровоцировало скандал, возмущение в обществе и фатический конфликт между мэром Киева Кличко и Зеленским (президент дал понять, что за проблему с бомбоубежищами ответственен мэр, а Кличко заявил, что виноваты главы райадминистраций, назначаемые Зеленским).

В любом случае, проведение Ставки и постоянные заявления президента о необходимости увеличения поставок современных средств ПВО говорят о том, что ситуация с российскими ударами серьезнее, чем хотелось бы думать.

Впрочем, не только Россия наносит удары.

ПВО над Курском этой ночью сбивало воздушные цели - судя по всему, беспилотники. Российские телеграм-каналы пишут, что было сбито восемь дронов. Позже власти подтвердили атаку дронов и повреждения домов на двух улицах Курска.

Также в порту захваченного РФ Бердянска сегодня снова прогремели взрывы. Российские "власти" подтвердили удар и заявили, что его нанесли дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Атакует ли Украина территорию РФ?

Тем временем, продолжаются обстрелы приграничных территорий России в Белгородской области. Шебекино и другие населенные пункты сегодня снова были под ударом. Губернатор Гладков заявил, что погибли двое женщин, чья машина попала под обстрел.

В пабликах "Легиона Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сегодня появлялись заявления о том, что они вновь ведут бои на территории РФ. Но визуально это ничем не подтверждалось. Также опровергали это российские власти. Правда, российские телеграмм-каналы сегодня писали, что попытка прорыва со стороны Украины была, но ее отбили, подбив два танка.

На Западе анализируют вчерашние бои на границе. Когда РДК и "Легион" пытались прорваться в Белгородскую область. Эту попытку там оценили менее успешной, чем ту, что имела место 22 мая в Грайворонском районе.

РФ, вероятно, сумела отразить вчерашний рейд, заявили в британской разведке.

"Для этого, по заявлению самого Минобороны РФ, был развернут весь комплекс боевых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А ("Солнцепек")", - сообщили в Лондоне.

Американский "Институт изучения войны" считает, что, несмотря на декларируемую цель "освобождения" территории России, прорывающиеся в РФ отряды на деле ведут бои совсем иного типа.

Размеры атаковавших границу соединений - до роты - говорят о том, что это классический рейд, как он описан в американской военной доктрине.

"Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией", - пишет "Институт".

Такая трактовка коррелирует с тем, что "Страна" анализировала и ранее: пока атаки РДК и ЛСР выглядят как "тревожащие" Россию операции, сделанные ради достижения скорее информационно-психологического, нежели военного эффекта.

В то же время в происходящем есть, вероятно, и элементы разведки боем. И в этом ключе отдельные эксперты на Западе не исключают дальнейшего полномасштабного наступления на территорию РФ.

Например, британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд называет такой вариант "хук слева", считая его самым рискованным, но имеющим важное преимущество: он позволяет избежать прямого удара по подготовленным российским позициям.

Он видит целесообразным ударить по Белгородской области, а затем свернуть на юг, чтобы обойти российские укрепления с фланга.

"Этот непрямой подход имеет много достоинств. Если украинцы достаточно смелы, а Запад не слишком брезгует "эскалацией", то это снимает все трудности прямого штурма подготовленных российских позиций", - отмечает эксперт.

Публичная позиция США - они против операций на территории России, и особенно с западным вооружением. С другой стороны, Вашингтон очевидно закрывает глаза на рейды "добровольцев", очевидно курируемых Украиной (при этом в России заявляют, что основная ударная сила этих рейдов - не россияне, а украинские военнослужащие, а РДК и "Легион" лишь "фронтируют" акции). Причем во время рейдов уже точечно начинает применяться натовское вооружение.

Видимо, поэтому, как пишут американские СМИ, у Байдена "проснулся аппетит" пересекать "красные линии Путина". По данным Washington Post, их игнорируют, поскольку президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за вооружение Украины.

"Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий", - считает издание.

Источник в Белом доме сообщил, что это в том числе стало поводом к решению об F-16: в Белом дома и Госдепе считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации.

Впрочем, так считают не все в США. Трамп в очередной раз заявил, что мир очень близок к ядерной войне.

"Мы очень близки к ядерной войне, и у нас есть люди, которые понятия не имеют, что это происходит. И наши так называемые лидеры… И "так называемые" – это отличный термин для них. Так вот эти люди ставят всех нас под невиданную ранее угрозу. Мы никогда не были так близки к краю пропасти", - заявил Трамп в Айове.

Контрнаступление: без самолетов и НАТО

Впрочем, контрнаступление на территорию РФ - это лишь одна из опций, и ее целесообразность - вопрос к военным. Тем более, что есть и другие вопросы - хватит для контратаки ресурсов и когда она начнется.

Владимир Зеленский сегодня заявил, что "это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала". Он заверил, что украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда ВСУ начнут освобождать украинские территории.

Ранее президент заявлял, что для начала таких операций Украине не хватает самолетов и дальнобойных ракет. Но на Западе говорят другое. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина имеет достаточно возможностей для успешного контрнаступления.

А вот страны Альянса, по его словам, имеют проблемы с боеприпасами, и должны начать срочно заключать контракты на расширение их производства.

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину — это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", — сказал Столтенберг.

Ту же мысль высказал министр обороны Британии Бен Уоллес, который сказал, что запасы Британии близки к истощению. Также он высказался на тему того, что Украину на ближайшем саммите в НАТО не примут, но отдельные двусторонние гарантии она может получить.

Но, судя по всему, только после войны - тогда Запад обещает построить в Украине "армию будущего", как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Все это прозвучало как ответ на высказанные вчера в Кишиневе претензии Владимира Зеленского - о нехватке оружия для контрнаступление и о требовании гарантий безопасности. То есть Запад прямо намекает, что наступать нужно сейчас, без всех этих опций.

При этом СМИ продолжают рассказывать о факторе, который многих смущает - российские укрепления на подступах к сухопутному коридору в Крым, который Украина ставит себе целью перерезать.

Россия построила на юге Украины "самое большое минное поле в мире", пишет The Moscow Times. Эксперты говорят, что мины были установлены "в промышленных масштабах", что представляет собой серьезный вызов для ВСУ.

Мины устанавливаются рядом с бетонными "зубами дракона" и "ежами" из железа, а также вокруг полос колючей проволоки, траншей и рвов, образуя огромную сеть оборонительных укреплений.

Особенно плотно, вероятно, заминирован юг Украины, куда, как полагают многие аналитики, будет направлен основной удар. Поэтому издание задается вопросом, сможет ли Украина прорваться через эти огромные минные поля.

Тему подняла и Washington Post. Газета пишет, что кроме российских мин есть и украинские, установленные ранее для обороны. Поэтому сейчас украинские саперы вручную занимаются их разминированием по ночам, чтоб расчистить себе дорогу для будущего наступления.

Также украинские солдаты рассказали изданию, как свои мины устанавливает Россия. Сперва идет одна линия противотанковых мин, затем линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин.

Особенно много оборонительных укреплений было построено РФ в Запорожской области, где линия фронта факт чести превращена в "крепость".

Для прорыва минных полей у Украины есть собственные минные разминаторы, такие как УР-77 "Метеорит" советской разработки. Также различные машины были поставлены Западом. Однако для прорыва российской обороны Украине нужно больше инженерной техники, пишет издание.

Также территории потенциально можно разминировать артиллерийским огнем, но это не дает полной уверенности, что все мины уничтожены.

Но это может быть не единственным фактором, почему затягивается контрнаступление (в этом вопросе мы детально разбирали здесь).