Россия планирует запустить информацию о российском гражданстве украинского политического и военного руководства, а также их семей.

Об этом заявляет пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужбы, в качестве доказательств будут показаны фейковые выписки из российских реестров и подделанные документы.

СБУ призывает не верить данной информации.

Ранее украинские журналисты выяснили, что отец нового замглавы СБУ Сергея Наумюка - гражданин России. Впоследствии оказалось, что это правда - информацию подтвердила сама СБУ.

В спецслужбе рассказали, что отец и брат Наумюка были вынуждены получить российские документы, так как проживали в Луганске. Сейчас они живут в США и ожидают отмены российского гражданства, о чем Наумюк предупредил СБУ.

Напомним, весной СБУ подтвердила наличие российских паспортов у бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и его родственников.

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