В Сумах в результате удара беспилотника по пятиэтажке погиб человек. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, сегодня в центре Сум в результате атаки беспилотниками поврежден жилой дом.

Ранее в ВСУ призывали жителей Сумской области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов РФ.

Напомним, что сегодня ночью, россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение.

Накануне армия РФ обстреляла донецкую и Харьковскую области, более 80 раз ударили по Херсонской области.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.