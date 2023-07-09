Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 9 июля. Глава государства записал его в Луцке во время своей поездки на Волынь.

Главное из заявлений Зеленского:

Сообщил об успехах на передовой, но без конкретики. Рассказал о своей встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Луцке, где они присутствовали на молебне в честь жертв Волынской резни. Также сообщил о совещании по безопасности на северной границе и социальной ситуации в регионе.

Напомним, что сегодня, 9 июля, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Луцк с неанонсированным визитом.

Ранее мы писали, что в Польше призвали Зеленского извиниться за "Волынскую резню".

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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