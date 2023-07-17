В Минске 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения проспала на карнизе 24-го этажа 3 часа перед тем, как ее спасли сотрудники МЧС Беларуси.

Приехавшие спасатели помогли ей залезть в квартиру, однако как женщина оказалась на узком оконном отливе и как умудрилась уснуть — она пояснить не смогла.

Инцидент произошел по ул. Левина, 9. Сотрудники МЧС помогали женщине, поднявшись в квартиру на балкон соседней комнаты. Подразделения МЧС также развернули куб жизни на земле.

Как писала "Страна", в Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату во время ссоры с женщиной.

Также "Страна" писала, как в Одессе младший лейтенант ВСУ после пьяного скандала с женой зарезал ее и сына.

Вчера в Харькове 20-летний мужчина зарезал всю свою семью, а потом угнал авто и устроил смертельное ДТП. "Страна" выяснила, что преступник "был под наркотиками, когда убивал родных", а среди тех, кому нанес смертельные ранения, оказалась его 10-летняя сестра.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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