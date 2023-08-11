Представитель Турции на встрече в Саудовской Аравии по Украине заявил, что "если Россия не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения".

Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

На встрече от Анкары присутствовал главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

Германия ответила, что сейчас приглашать Москву на такие встречи некорректно - "Россия должна войти в нужное время".

По данным издания, следующее заседание в таком формате ожидается в октябре. Возможно, оно состоится в Турции.

По данным СМИ, президент РФ Владимир Путин может посетить Турцию в августе.

Однако Путин еще не решил, поедет ли в Турцию в августе по приглашению Эрдогана.

Ранее мы публиковали пять итогов встречи по Украине в Саудовской Аравии. Напомним, что собрались, с одной стороны, страны "глобального Юга", не осудившие Россию за вторжение. С другой стороны - Украина с союзными государствами Запада. Переговоры были посвящены обсуждению украинской "формулы мира".

В СМИ сообщали, что в Саудовской Аравии участники переговоров по Украине пришли к согласию по двум вопросам.