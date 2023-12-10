В Стокгольмской филармонии состоялось вручение Нобелевских премий по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Премии вручал король Швеции Карл XVI Густав в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные вакцины против COVID-19.

Нобелевские премии по физике вручили Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье, эксперименты которых "дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул".

Нобелевскую премию по химии разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек, которые сегодня используют в том числе в ЖК-мониторах.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, которая "раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда". В своей работе она показывает, что женщины тратят больше времени и сил на уход за детьми, что затрудняет им карьерный рост и, соответственно, увеличение доходов.

Нобелевской премии по литературе удостоился норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, работы которого, переведенные более чем на 40 языков, "выражают невыразимое".

Также в мэрии Осло вручили Нобелевскую премию мира детям заключенной в иранской тюрьме правозащитницы Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Дети зачитали речь своей матери, а на подиуме между 17-летними подростками стоял пустой стул в знак ее отсутствия.

Отметим, что нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 г. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 г, их делали из 23-каратного золота. Лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - по 185 г. Если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.

Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник. Сразу после церемонии вручения в филармонии их выставляют в витринах одного из залов ратуши города для обозрения.

Ранее мы писали, что Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий.

Такое решение было вызвано осуждением со стороны МИД Украины, где заявили, что "приглашение лишь усилит в Кремле ощущение безнаказанности, что приведет к новым преступлениям".