В Украине находится более полумиллиона российских военнослужащих.

Об этом в интервью CNN заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов.

Он сказал, что "не видит большого потенциала для передвижения на линии фронта в краткосрочной перспективе".

По словам Буданова, "следующие шесть месяцев будут интересными", поскольку, по его мнению, закончится наступление России на линии фронта.

Ранее мы писали о том, что Буданов сообщил, когда начнется новое наступление украинской армии.

А также, что Буданов не отказывался от должности главнокомандующего ВСУ.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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