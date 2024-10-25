В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина в последний раз переводит часы.

Что нужно знать об этом переводе часов, какое время теперь будет в Украине, сохранится ли разница со странами ЕС и аннексированными регионами, которые сейчас живут по московскому времени?

Ответы на эти вопросы — в материале "Страны".

Как в Украине отменяли вводили и отменяли перевод часов

В Украине переводить часы начали летом 1981 года — так же, как и в других странах Советского Союза. Эта практика сохранилась и после распада СССР.

В 2011 году Россия отменила перевод часов. Вслед за ней это сделали и в Украине. Но потом решение отыграли назад из-за волны возмущений.

На протяжении последующих десяти лет этот вопрос муссировали с разной степенью интенсивности, но всерьез обсуждение активизировалось в марте 2021 году, когда в парламенте начали рассматривать соответствующий законопроект.

На фоне жесткой критики Рада его провалила и отправила законопроект на доработку к повторному второму чтению, к которому нардепы вернулись лишь спустя три года.

Основные аргументы критиков документа заключались в том, что при отмене перевода часов летом в восточных областях будет светать, буквально в 3 часа ночи, а темнеть после 21 часа. Тогда как в зимнее время будет слишком рано темнеть в западных регионах.

Также, по мнению аналитиков, постоянное зимнее время не очень выгодно для экономики, поскольку в холодное время года работники будут всегда возвращаться домой не на закате, а ночью. По их мнению, все это приводит к общему понижению производительности.

Пользу от принятия закона объяснял его автор, вице-спикер Руслан Стефанчук.

Представитель "Слуги народа" добавлял, что сезонный перевод часов, по мнению ученых, приводит к развитию сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, так как прерывает биологические циклы.

"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - аргументирует Руслан Стефанчук.

В итоге 16 июля 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. "За" проголосовал 261 депутат.

Президент Владимир Зеленский подписал закон и он вступил в силу.

Какое теперь будет время в Украине

В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, украинцы в последний раз переведут стрелки часов на час вперед (на зимнее время), после чего перевода на летнее время весной 2025 года уже не будет.

Таким образом, с весны 2025 года Украина будет иметь с Европой одинаковое летнее время. Но зимой ЕС будет снова отставать на час, потому что в Европе перевод стрелок не отменяют.

При этом разница с Москвой и временно оккупированными регионами, которые сейчас живут по этому времени, у Киева круглый год будет один час. Причина упомянула выше — в РФ перевод стрелок отменили с 2011 года.

Следующим летом в Украине будет темнеть и светать на час раньше.