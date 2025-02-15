15 февраля, в день Сретения Господня, в православных храмах освящают особые свечи, которые называют сретенскими.

Этот обычай уходит корнями в древнюю христианскую традицию, когда верующие во время богослужения несли в руках свечи как символ света Христова.

Зачем святят свечи на Сретение

Сретенские свечи освящают, чтобы они стали особым духовным оберегом для дома и семьи.

В народе верят, что эти свечи обладают особой силой, потому что их благословляют в один из великих церковных праздников.

Свеча в христианской традиции символизирует:

Божественный свет – напоминание о том, что Христос есть Свет мира.

Молитву и чистоту души – горящая свеча олицетворяет стремление человека к Богу.

Защиту от зла и бед – освященные свечи используют в особых случаях для духовного укрепления.

Как помогают сретенские свечи

Считается, что сретенские свечи обладают благодатной силой и могут помочь в различных жизненных ситуациях.

Во время грозы и непогоды. В старину верили, что если зажечь сретенскую свечу во время бури или урагана, дом будет защищен от молнии и разрушений.

При болезни. Если кто-то из родных заболел, зажигают сретенскую свечу и молятся о здравии. Можно окуривать дом, читая молитвы, чтобы изгнать недуги.

В момент тревоги и страха. Свечу зажигают в трудные моменты, когда человек испытывает душевное беспокойство или уныние.

При семейных ссорах. Верили, что пламя сретенской свечи помогает примирить супругов и вернуть мир в дом.

Во время родов. В некоторых семьях свечу зажигали, когда женщина рожала, чтобы молитвенно поддержать ее и попросить легких родов.

При похоронах. Сретенскую свечу иногда зажигают у постели умирающего, чтобы облегчить его уход в иной мир.

Для защиты жилища. Свечу зажигают и обходят с ней дом, чтобы освятить его, особенно если в доме случались конфликты или плохие события.

Как правильно хранить и использовать сретенские свечи