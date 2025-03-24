Среди мест прохождения службы по контракту молодым людям от 18-ти до 24-х лет станут доступны подразделения Пограничной службы Украины и Национальная гвардия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Напомним, изначально за подписание контракта давали миллион гривен с расширенным социальным пакетом. При этом выбирать можно было только между родами войск Вооружённых Сил Украины.

Позже среди тех, с кем может подписать контракт молодежь 18-24 лет появились части Нацгвардии.

Теперь, как сообщает президент, в поле выбора окажется и Пограничная служба.

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