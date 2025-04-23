Отставка украинского президента Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу Le Point.

При этом Песков добавил, что "любые подписанные им (Зеленским) документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности".

Ранее в том же интервью Песков заявил, что Украина должна вывести войска из аннексированных Россией регионов Украины для завершения конфликта.

Напомним, Путин позавчера допустил прямые переговоры с Украиной, но в Кремле потребовали отмены указа Зеленского о запрете переговоров.

Зеленский позже заявил, что согласен на прямые переговоры с РФ, но только после прекращения огня.

При этом переговоры о прекращении огня сегодня фактически провалились.

Война в Украине идет 1155-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.