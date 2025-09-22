Осеннее равноденствие в 2025 году — важное астрономическое и культурное событие, которое пройдет 22 сентября в 21:20 по киевскому времени. В этот момент центр Солнца пересекает небесный экватор, и длительность дня и ночи становится практически равной по всей планете. Для северного полушария это означает начало осени, а для южного — весны.

По-научному, равноденствие происходит из-за наклона земной оси и движения Земли по орбите вокруг Солнца, что приводит к равному освещению обоих полушарий и почти одинаковой длительности дня и ночи. Однако из-за атмосферных эффектов день обычно длится на несколько минут дольше ночи.

Все подробности — в нашем материале.

Исторические традиции предков в день осеннего равноденствия

Наши предки воспринимали день осеннего равноденствия как важный рубеж окончания аграрного сезона и начала подготовки к зиме. Этот день был временем благодарности природе и плодородию.

На Руси проводились обряды с использованием воды и рябины — считается, что в этот период вода обладает особой силой для здоровья и красоты, а рябина служила оберегом от злых духов.

В домах развешивали кисти рябины, из ягод готовили варенья и напитки, пекли пироги с дарами осени — капустой, яблоками, брусникой.

Также в этот день проводили ритуалы очищения дома, избавляясь от старого и мусора с мечтой о новом и хорошем. Подобные традиции носили и символическое значение: избавление от прошлого и подготовка к зимнему покою.

Народные приметы и что нельзя делать 22 сентября

В народе существовали многочисленные приметы, связанные с равноденствием.

Теплая, солнечная погода в этот день предвещает мягкую и теплую зиму.

Листья, опавшие именно в день равноденствия, считались удачными для заговоров и обрядов.

Количество ягод на рябине дает представление о суровости зимы: много ягод — будет холодно.

Рекомендуется делать генеральную уборку, выметать сор и мусор, посещать баню для очищения.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя начинать важные дела, проекты, делать крупные покупки.

Следует избегать ссор, конфликтов, злобы и резких слов — считается, что плохая энергетика возвращается вдвойне.

Не рекомендуется давать деньги в долг.

Желательно избегать интенсивных физических нагрузок, эмоционального напряжения и спонтанных решений.

День требует баланса, спокойствия и гармонии с природой.

Как правильно загадать желание

День осеннего равноденствия считается отличным моментом для загадывания желаний, особенно связанных с гармонией, балансом, отношениями, справедливостью и внутренним ростом. Основные рекомендации.

Формулировать желание четко и конкретно, не требовать, а надеяться и отпускать.

Желание должно соответствовать моменту и быть уместным для текущего этапа жизни.

Поддерживать свои желания действиями в реальной жизни.

Ритуал лучше проводить с использованием огня или света — зажечь белую свечу, прошептать желание и позволить свече догореть или задуть ее.

Важно внутренне зафиксировать образ желаемого света и тепла.

Также советуют загадывать желание в спокойной обстановке, например, утром у окна, когда начинает светать, и хорошо, если рядом будут символы осени, например, рябина или березы.