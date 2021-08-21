В субботу, 21 августа, появился ответ МИД Украины на введение Россией санкционных ограничений против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Так, дипломаты выразили протест против расширения санкций Кремлем в отношении физлиц. При этом Киев оставляет за собой право принимать ответные меры на введенные ограничения.

"Этот противозаконный шаг является продолжением российской агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы. Эти агрессивные шаги оккупанта не останутся без ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия ввела санкции против секретаря СНБО Алексея Данилова, главы МИД Кулебы и некоторых других чполитиков. Среди них есть нардеп Александр Дубинский и даже Надежда Савченко. Всего список состоит из 73 человек, а общее число попавших под ограничения политиков и чиновников теперь составляет 922 человека.