В двух американских штатах, как и ранее в Испании, планируют отменить обязательный масочный режим в общественных заведениях. Решение об этом собираются принять уже сегодня, 9 февраля.

Об этом пишет CNN.

По данным издания, речь идет о Нью-Йорке и Иллинойсе. Губернаторы штатов хотят разрешить ходить без маски в магазинах, кафе, офисах.

Отметим, сейчас в Нью-Йорке взрослые и дети, старше 2 лет, обязаны носить маски в любом закрытом общественном месте. Исключения есть только для тех, кто по медицинским показаниям не может носить маску.

Ранее "Страна" писала, что с конца января большинство карантинных ограничений отменила Британия. 1 февраля в Дании отменили коронавирусные ограничения. Также поступили и в Норвегии. Недавно и в Швеции, а после - в Израиле заявили об отмене большинства карантинных ограничений.

Кроме того, мы писали, что Финляндия отменит в течение февраля все коронавирусные ограничения.

Вместе с тем, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили 38 257 случаев заражения. Кроме того, с 11 февраля ужесточат карантин в трех областях.