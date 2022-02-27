Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Напомним, ранее в России и Беларуси сообщили, что делегация Украины выезжает в Гомель на встречу с россиянами.

Также сообщалось, что делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с Киевом.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.