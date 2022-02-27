Делегация Украины едет на переговоры с российской стороной в белорусский Гомель. Однако выехала с опозданием, что заставило прибывшую в Беларусь делегацию из России задержаться.

Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Беларуси со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского.

Глава российской делегации Владимир Мединский также говорит, что украинская делегация подтвердила, что едет в Киев.

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что после телефонного разговора с Зеленским Лукашенко обратился к Путину с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время - в связи с задержкой делегации из Украины.

Путин предложение белорусского коллеги поддержал. Как планируется, переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе. Подробности будут известны позже.

Никаких подтверждений этого от украинской стороны пока нет.

Напомним, сегодня около 9 утра Зеленский по сути ответил отказом на предложение РФ по переговорам в Минске, куда уже приехала делегация РФ.

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